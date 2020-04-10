مصر.. الأوقاف تحسم الجدل بشأن صلاة التراويح في رمضان

حسمت وزارة الأوقاف المصرية الجدل حول إقامة صلاة التراويح في رمضان، مؤكدة أنه لن يتم إقامة الصلاة إلى أن تزول العلة أو السبب وفتح المساجد مرة أخرى.

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وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما يسري على صلاة الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس كورونا.

وتابعت الوزارة أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس.

المصدر: RT