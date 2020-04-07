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مصر تعلق صلوات التراويح والاعتكاف في المساجد في شهر رمضان لأول مرة

أخبار العالم العربي

مصر تعلق صلوات التراويح والاعتكاف في المساجد في شهر رمضان لأول مرة
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تعليق صلوات التراويح والاعتكاف في المساجد، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، نظرا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وكإجراء احترازي.

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وقررت الوزارة تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.

وأكدت على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو في هيئة الأوقاف أو في المجموعة الوطنية التابعة للوزارة، وفي جميع الجهات التابعة للوزارة.

كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في شهر رمضان.

وأشارت إلى أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف في المساجد هذا العام، وأكدت أن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT

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