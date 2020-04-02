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وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا
Reuters
شوارع العاصمة اللبنانية بيروت خالية
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أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.

المصدر: RT

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