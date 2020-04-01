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الصحة اللبنانية: تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي بلغ 479

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الصحة اللبنانية: تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي بلغ 479
Reuters
مدينة جونية شمال العاصمة بيروت
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 479 إصابة.

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وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 479، بزيادة 16 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا. 


وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 12. 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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