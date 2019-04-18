العراق يفرج عن فرنسي "متهم بالانتماء لـ"داعش" لعدم كفاية الأدلة

أفرجت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الخميس، عن أحد المتهمين الفرنسيين الثلاثة عشر الذين سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية للعراق "لعدم كفاية الأدلة".

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وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق إن "محكمة تحقيق الكرخ أفرجت اليوم عن أحد المتهمين الثلاثة عشر الفرنسي الجنسية لعدم كفاية الأدلة"، مبيناً أن "التحقيقات معه استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر وثبت دخوله بصورة شرعية إلى الأراضي السورية".

وأضاف "لم تثبت مساهمته بأي عملية عسكرية، وكان دخوله لنصرة القضية الإيزيدية".

يذكر أن القوات الأمنية ألقت القبض الشهر المنصرم على 13 متهما بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من حملة الجنسية الفرنسية داخل الأراضي السورية يعتقد بقيامهم بعمليات إرهابية داخل العراق.

المصدر: RT