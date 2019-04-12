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مصدر أمني لـRT: بغداد تتسلم "وجبة" جديدة من الدواعش

أخبار العالم العربي

مصدر أمني لـRT: بغداد تتسلم
Reuters STRINGER
قوات سوريا الديمقراطية تدخل الباغوز أحد معاقل داعش في سوريا
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كشف مصدر أمني عراقي الجمعة عن استلام السلطات العراقية "وجبة" جديدة من عناصر تنظيم "داعش"، المعتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية".

 وقال المصدر: "الفرقة الثامنة في الجيش العراقي استلمت يوم الخميس، ما لا يقل عن 200 عنصر من تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية"، مبينا أنه "من المتوقع أن تكون مع هذه الوجبة من بعض عوائل مسلحي التنظيم".

وأضاف: "العناصر نقلوا إلى قاعدة عسكرية، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد للتحقيق معهم ومحاكمتهم".

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وتسلمت القوات الأمنية العراقية خلال الأسابيع الماضية المئات من مقاتلي داعش الذين كانوا في سوريا، بينهم 13 فرنسيا.

المصدر: RT

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