العراق يتسلم من "قسد" أكثر من 150 عنصرا داعشيا

تسلمت السلطات العراقية اليوم الخميس أكثر من 150 عنصرا من تنظيم "داعش" كانوا معتقلين، لدى "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا.

ونقلت قناة "RT" عن مصدر في الاستخبارات العراقية أن "عناصر التنظيم الذين تم استلامهم من قوات سوريا الديموقراطية يحملون الجنسية العراقية"، مبينا أن "هؤلاء من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى"، وأن "من بين الـ150 هناك 10 قياديين مطلوبين للحكومة العراقية".

وأفادت مصادر أمنية عراقية، أن هؤلاء كانوا قد سلموا أنفسهم إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، وأن "أغلبهم مجرمون مطلوبون للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، كانوا يمارسون القتل والتعذيب وكانوا يقاتلون الجيش والعراقيين منذ عام 2014".

وتعتقل "قوات سوريا الديمقراطية" مئات المقاتلين من تنظيم "داعش" الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد محاصرته في آخر جيب له في قرية الباغوز على الحدود السورية – العراقية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طلب السبت الماضي، من الدول الأوروبية "استعادة أكثر من 800" من مقاتلي تنظيم "داعش"، الذين تم أسرهم في سوريا.

المصدر: RT