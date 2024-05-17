صحيفة: درونات مجهولة تصور بشكل خفي أكبر سفينة حربية يابانية وحاملة طائرات أمريكية

قامت درونات جوية مجهولة بشكل خفي بتصوير مفصل لحاملة المروحيات اليابانية "إيزومو" وحاملة الطائرات الأمريكية النووية "رونالد ريغان" وسفن حربية أخرى في قاعدة يوكوسوكا جنوب طوكيو.

وأفادت صحيفة Nikkei، بأن لقطات الفيديو هذه، ظهرت لاحقا في إحدى الشبكات الاجتماعية الصينية وعلى X (تويتر سابقا).

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وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع اليابانية قامت بتحليل الصور والتحقق عمليا من صحتها.

ووفقا للمقالة، يثير القلق بشكل خاص، أن طائرة بدون طيار مجهزة بكاميرات حلقت دون عوائق مباشرة فوق سطح حاملة المروحيات اليابانية، مما شكل تهديدا مباشرا لسلامتها.

وذكرت الصحيفة بأن اليابان، حظرت منذ عام 2016، تحليق الطائرات بدون طيار فوق المواقع الحيوية والمهمة، بما في ذلك القواعد العسكرية. وتم حولها فرض مناطق حظر يبلغ نصف قطرها 300 متر، ومع ذلك، فقد سلطت حوادث الطائرات بدون طيار الضوء على الصعوبات في تطبيق هذا الحظر عمليا، نظرا لصغر حجم الدرونات الجوية وسرعاتها العالية، والتي لا يمكن دائما اكتشافها بواسطة الرادار. وتؤكد الصحيفة أن السلطات العسكرية اليابانية، تتجنب تشغيل معدات الحرب الإلكترونية بشكل دائم، لأن ذلك قد يتداخل مع الاتصالات في المناطق الحضرية المجاورة.

ويشار إلى أن حاملات المروحيات "إيزومو" و"كاجا"، هي أكبر السفن التابعة للبحرية اليابانية، وتبلغ إزاحتها 19.5 ألف طن، وطولها 248 م. وتستطيع كل منها حمل 14 طائرة هليكوبتر ونقل 470 عسكريا إلى موقع العمليات. والآن يتم تحويل هذه السفن إلى حاملات طائرات خفيفة بعد التحديث، وستكون قادرة على استيعاب 10 طائرات مقاتلة من طراز F-35B.

المصدر: تاس