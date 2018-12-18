اليابان تقر برنامجا جديدا للدفاع وتخصص له أموالا لا سابق لها

أقرت اليابان اليوم برنامجها الجديد لتعزيز الدفاع الوطني للسنوات الـ10 القادمة، وتخطط لإنفاق مبالغ لا سابق لها لتنفيذه.

ونشرت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء بنود هذا البرنامج التي تنص على خطط طوكيو لإنفاق 238 مليار دولار خلال السنوات الـ5 الأولى لتنفيذ هذا البرنامج.

وبالأخاص تقضي هذه الوثيقة بإنتاج أول حاملة طائرات في البلاد على أساس حاملة المروحيات "إيدزومو". كما ستشتري الحكومة اليابانية في السنوات الـ10 المقبلة 18 مقاتلة أمريكية من طراز "أف-38 بي" بهدف نشرها على حاملة الطائرات. وإضافة إلى ذلك ستقوم اليابان في الفترة الزمنية نفسها بنشر منظومة "Aegis Ashore" البرية للدفاع المضاد للصواريخ.

وجاء في نص الوثيقة: "لا تزال الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم، لكن المنافسة بين بلدان العالم تشتد، ونفهم أهمية المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا اللتين تتحديان النظام الإقليمي".

المصدر: تاس