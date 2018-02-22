غوغل تطلق خدمتها الجديدة للدفع الإلكتروني

أعلنت غوغل رسميا عن إطلاق خدمة "Google Pay" الجديدة المخصصة للدفع الإلكتروني.

تجمع هذه الخدمة بين خدمتي "Android Pay" و "Google Wallet" وتمكن المستخدم من الدفع إلكترونيا في المتاجر والمطاعم أو حتى في متاجر البيع الإلكتروني مقابل مشترياته، فضلا عن استخدامها للدفع في المواصلات العامة.

وأكدت غوغل أن هذه الخدمة ستكون متوفرة في هواتفها وأجهزتها الذكية والأجهزة العاملة بنظام أندرويد، فضلا عن أنها ستتوفر عبر متصفح Chrome.

وستحل هذه الخدمة محل "Android Pay" التي أطلقتها غوغل عام 2015، وتشكل منافسا قويا لخدمات "samsung pay" و "Apple pay" اللتين طرحتا في وقت سابق للعمل على أجهزة آبل وسامسونغ.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر