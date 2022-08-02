حظر 13 تطبيقا شائعا "لأندرويد" ينبغي على المستخدمين حذفها!

هناك تحذير جديد لملايين مستخدمي "أندرويد" حيث اكتشف خبراء الأمن 13 تطبيقا شائعا تسبب الفوضى في الهواتف الذكية.

ويوجد لدى البرامج الخبيثة، التي رصدها فريق الأمان في McAfee، القدرة على ملء الأجهزة بإعلانات لا نهاية لها ومتطفلة للغاية والتي تنبثق باستمرار وتسيطر على الشاشة بأكملها.

وبمجرد التنزيل يجري تثبيت هذه البرامج الإعلانية المزعجة والتي يكاد يكون من المستحيل إيقافها. ولجعل الأمور أسوأ، تقوم بعض التطبيقات تلقائيا بتغيير اسمها ورمزها مما يجعل تعقبها وإزالتها من الجهاز أكثر صعوبة.

ويبدو أن معظم هذه التطبيقات تتنكر في شكل تطبيقات لتنظيف الهاتف، تهدف إلى تخليص الأجهزة من البرامج والأخطاء غير المرغوب فيها. لتقوم ببساطة في الواقع، بفعل العكس تماما.

وللمساعدة في زيادة عدد التنزيلات، قام اللصوص الإلكترونيون بتوصيل هذه التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وإليك جميع التطبيقات التي حذفتها غوغل، وإذا قمت بتثبيت أي منها فمن الضروري أن تجدها وتزيلها دون تأخير.

• Junk Cleaner.

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• EasyCleaner.

• Power Doctor.

• Super Clean.

• Full Clean.

• Fingertip Cleaner.

• Quick Cleaner.

• Keep Clean.

• Windy Clean.

• Carpet Clean.

• Cool Clean.

• Strong Clean.

• Meteor Clean.

ووفقا لبيانات القياس عن بُعد من McAfee، تؤثر هذه البرامج الخبيثة ومتغيراتها على مجموعة واسعة من البلدان التي تشمل بشكل أساسي كوريا الجنوبية واليابان والبرازيل، ولكن تم رصدها أيضا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المصدر: إكسبريس