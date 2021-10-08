Acer تطلق أحدث حواسبها للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية

كشفت عملاقة صناعة التقنية Acer مؤخرا عن حاسب جديد بمواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة المخصصة لمصممي الغرافيك ومحبي الألعاب الإلكترونية.

ويأتي الحاسب الجديد AN515-57 بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، يزن 2.3 كلغ، أبعاده (23.9/363.4/ 255) ملم، ومجهز بلوحة مفاتيح خاصة مزودة بمنظومة إضاءة داخلية.

كما حصل الجهاز على شاشة IPS بمقاس 15.60 بوصة، أبعادها "16:9"، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، وترددها يعادل 144 هيرتزا.

youtube/Matthew Moniz

ويعمل الحاسب بأنظمة "ويندوز-10" القابلة للتحديث لأنظمة "ويندوز-11"، ومعالجات Intel Core i7 من الجيل 11 يصل تردد أنويتها إلى 4.6 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU، وذواكر وصول عشوائي DDR4 بسعات تصل إلى 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت.

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وحصل على كاميرات ويب بدقة HD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، و3 منافذ USB 3.0، ومنفذ Thunderbolt، ومنفذ HDMI، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 6، وبطارية تكفيه ليعمل أكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit