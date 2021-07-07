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سوني تعود بقوة لعالم الهواتف بجهاز متطور وعالي الأداء

العالم الرقمي و Social media

سوني تعود بقوة لعالم الهواتف بجهاز متطور وعالي الأداء
youtube/ben's gadget reviews
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كشفت سوني منذ مدة عن مواصفات هاتفها الأحدث من فئة Xperia الذي يتوقع أن يعيدها للمنافسة في سوق الهواتف الذكية المميزة.

وكالكثير من هواتف سوني يأتي هاتف  Xperia 1 III بهيكل بتصميم مميز مصنوع من أفضل المواد، وتبلغ أبعاد هذا الهيكل (165/71/8.2) ملم، ووزنه 186 غ.

وحصل الجهاز على شاشة OLED تعتبر من بين أفضل شاشات الهواتف حاليا، مقاسها 6.5 بوصة، دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 643 شمعة/م.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت قابلة للتوسيع.

ومن بين السمات المميزة لهذا الجهاز أيضا كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة(12+12+12) ميغابيكسل، والمصنفة من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، فضلا عن الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل والتي تتعامل مع تقنيات HDR.

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ويعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-11"، فضلا عن أنه حصل على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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