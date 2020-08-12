شركة Xiaomi تكشف عن ميزات Note 8 Pro الجديد

أعلنت عملاقة صناعة التقنية Xiaomi مؤخرا أنها تنوي إطلاق هاتف متطورجديد من سلسلة Note، وكشفت عن بعض أهم ميزات هذا الهاتف.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Redmi Note 8 Pro Special Edition، وسيأتي بهيكل مميز مصنوع من الزجاج والمعدن والبلاستيك، مقاوم للرطوبة والصدمات والخدوش.

ومن المنتظر أن يأتي هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى، قادر على الأغلب من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وأن يحصل على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة وصول داخلية بحجم 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

#XiaomiRedmiNote8Pro - 64MP ultra high-resolution camera- Almost twice the number of pixels of 8K resolution 25 times of pixels of the display. https://t.co/p1kIMKWMk9#Xiaomi#XiaomiMobile

Zoom in for more details. Supports 4K video recording, 960fps slow motion video recording pic.twitter.com/NrJlTvwxBL — MobileDevices (@mobiledevicesPK) April 12, 2020

كما سيزود الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون رباعية العدسة بدقة ( 64+8+2+2) ميغابيكسل، مزودة بميزات التثبيت والتقريب التلقائي للصورة وحساسات لقياس عمق اللقطة، فيما الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 20 ميغابيكسل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وينتظر أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق الأوروبية في الأسابيع القادمة، بأسعار تبدأ من 199 يورو، وبألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي والأخضر.

المصدر: 4pda