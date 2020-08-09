 
مباشر

هواتف ذاع صيتها هذا العام

العالم الرقمي و Social media

هواتف ذاع صيتها هذا العام
youtube/ GadgetMatch
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohc8

تطلعت عيون المراقبين والمهتمين بشؤون الإلكترونيات الحديثة هذا العام إلى العديد من الهواتف المميزة التي أعلن عن بعضها بشكل رسمي وبعضها الآخر من المنتظر أن يظهر قريبا.

ومن بين أكثر الهواتف التي اجتذبت انتباه المراقبين وفقا للعديد من المواقع كان هاتف Galaxy Z Fold 2 الذي كشفت عنه سامسونغ مؤخرا، واتى بالعديد من الميزات الجديدة مقارنة بهواتف Fold الحالية، مثل الشاشة الكبيرة الخارجية بمقاس 6.2 بوصة، الكاميرات المحسنة، والتقنيات الخاصة بمفاصل هيكله والتي تحمي المفاصل والشاشة من الغبار وحبات الرمال.

كما أثارت اهتمام المراقبين أيضا نماذج هواتف   Note 20التي أعلن عنها مؤخرا، والتي حصل أفضلها على كاميرات بدقة 108 ميغابيكسل، بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة، وزودت كاميراتها بحساسات ليزرية لقياس المسافات وتحديد أبعاد الصور.

وضجت مواقع الإنترنت هذا العام أيضا بأخبار هواتف iPhone SE التي أتت مختلفة كليا عن أجهزة آبل السابقة من نفس الفئة، وحصلت على زر Home с Touch ID مزود بماسح لبصمات الأصابع، وشاشة بمقاس 4.7 بوصة مزودة بميزة 3D Touch التي تسهل التحكم بالتطبيقات والبرامج، وعلى معالجات Apple A13 عالية الأداء.

وذاع صيت هاتف MI 10 PRO بفئة "برو" والذي تنتجه شركة "شاومي"، ويتوقع أن يكون من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام بفضل كاميراته ومعالجاته القوية.

المصدر:4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا