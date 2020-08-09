هواتف ذاع صيتها هذا العام

تطلعت عيون المراقبين والمهتمين بشؤون الإلكترونيات الحديثة هذا العام إلى العديد من الهواتف المميزة التي أعلن عن بعضها بشكل رسمي وبعضها الآخر من المنتظر أن يظهر قريبا.

ومن بين أكثر الهواتف التي اجتذبت انتباه المراقبين وفقا للعديد من المواقع كان هاتف Galaxy Z Fold 2 الذي كشفت عنه سامسونغ مؤخرا، واتى بالعديد من الميزات الجديدة مقارنة بهواتف Fold الحالية، مثل الشاشة الكبيرة الخارجية بمقاس 6.2 بوصة، الكاميرات المحسنة، والتقنيات الخاصة بمفاصل هيكله والتي تحمي المفاصل والشاشة من الغبار وحبات الرمال.

كما أثارت اهتمام المراقبين أيضا نماذج هواتف Note 20التي أعلن عنها مؤخرا، والتي حصل أفضلها على كاميرات بدقة 108 ميغابيكسل، بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة، وزودت كاميراتها بحساسات ليزرية لقياس المسافات وتحديد أبعاد الصور.

وضجت مواقع الإنترنت هذا العام أيضا بأخبار هواتف iPhone SE التي أتت مختلفة كليا عن أجهزة آبل السابقة من نفس الفئة، وحصلت على زر Home с Touch ID مزود بماسح لبصمات الأصابع، وشاشة بمقاس 4.7 بوصة مزودة بميزة 3D Touch التي تسهل التحكم بالتطبيقات والبرامج، وعلى معالجات Apple A13 عالية الأداء.

وذاع صيت هاتف MI 10 PRO بفئة "برو" والذي تنتجه شركة "شاومي"، ويتوقع أن يكون من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام بفضل كاميراته ومعالجاته القوية.

المصدر:4pda