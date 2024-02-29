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وزارة الصحة الروسية تسجل لقاح "سبوتنيك V" بتركيبة محدّثة

الصحة

وزارة الصحة الروسية تسجل لقاح
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور ألكسندر غينزبورغ مدير مركز غماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن وزارة الصحة الروسية سجلت رسميا لقاح "سبوتنيك V" بتركيبته المحدّثة.

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ويذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت رسميا قبل فترة لقاح "سبوتنيك لايت" بتركيبة محدثة أيضا.

ويشير غينزبورغ إلى أنه أدخلت التعديلات اللازمة على التعليمات الخاصة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" المحدّث، كما يسمح تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الجديد، بالبدء باختبار لقاح "سبوتنيك لايت" بتركيبة جديدة للمراهقين.

ووفقا له، من المقرر أن يكتمل اختبار فعالية لقاح "سبوتنيك V" على المراهقين في نهاية شهر مارس، وبعدها سنقدم الوثائق اللازمة لتسجيله أيضا.

المصدر: نوفوستي

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