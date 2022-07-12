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ما هي فوائد الخضروات المجمدة للصحة؟

الصحة

ما هي فوائد الخضروات المجمدة للصحة؟
Globallookpress Jochen Tack/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور رسلان علييف، خبير التغذية المستقل، أن الخضروات المجمدة هي أكثر فائدة من الطازجة.

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ووفقا له، تحافظ الخضروات المجمدة على الفيتامينات والعناصر المعدنية المهمة للجسم فترة أطول.

ويشير خبير التغذية، إلى أنه مع مرور الوقت بعد جمع محصول الخضروات تقل فيها نسبة الفيتامينات والعناصر المعدنية.

ويقول، "تفقد الخضروات خلال أسبوع حوالي 75 بالمئة من فيتامين С. ولكن عند تجميدها بعد ساعتين من جمع المحصول، تحافظ على ما تحتويه من الفيتامينات والعناصر المعدنية دون تغير".

ويضيف، للحفاظ على ما تحتوية الخضروات المجمدة من الفيتامينات والعناصر المعدنية يجب عدم إعادة تجميدها ثانية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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