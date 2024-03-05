روسي يفاجئ جيرانه باصطحابه حصانا إلى شقته! (فيديو)

تفاجأ سكان أحد المباني في ضواحي كيميروفا الروسية عندما عاد أحد السكان ومعه حصان أراد اصطحابه إلى شقته.

وتبعا للمعلومات التي تداولتها مواقع الإنترنت الروسية فإن الحادثة وقعت في مدينة أوسينيكي، إذ عاد أحد سكان المباني في الساعة الثالثة صباحا إلى المبنى الذي يسكن فيه، وجرّ خلفه حصانا أبيض اللون، محاولا اصطحابه إلى شقته.

ويظهر في المقطع الذي سجلته كاميرات المراقبة كيف أدخل الرجل الحصان إلى المبنى، محاولا ركوبه عدة مرات دون جدوى.

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وأشار السكان المحليون لـ RT إلى أن الرجل كان مخمورا. فيما ذكرت الشركة المسؤولة عن صيانة المبنى أنه حاول اصطحاب الحصان إلى شقة مستأجرة في الطابق الرابع، ولا أحد يعرف حتى الآن من أين حصل الرجل على الحصان.

المصدر: RT+وكالات