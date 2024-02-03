مسافرة كندية تضع مولودة أثناء رحلة الطيران

وضعت مسافرة كندية من أصول إفريقية مولودة خلال رحلة جوية على متن شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” بعد 4 ساعات ونصف الساعة من إقلاع الطائرة من مطار الدار البيضاء الدولي.

وكشف مصدر لهسبريس أن المسافرة الكندية شعرت بآلام المخاض في حدود الساعة التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش، أي قبل ساعتين من وصول الرحلة إلى مونتريال.

وبعد إشعار طاقم الطائرة، تمت الاستعانة بخدمات طبيبين كانا على متن الرحلة نفسها، حيث تمت عملية الوضع بنجاح في الساعة التاسعة و17 دقيقة ليلا.

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وأكد المصدر ذاته أن المسافرة ومولودتها تتمتعان بصحة جيدة بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: هيسبرس