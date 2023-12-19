بيع فستان مخملي للأميرة ديانا في مزاد بمبلغ قياسي

تم بيع فستان الأميرة ديانا المخملي في مزاد علني بمبلغ قياسي بلغ 1.1 مليون دولار.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للمزادات Julien's Auctions.

VK

وتم بيع فستان السهرة الأسود في مزاد "جوليان" في هوليوود مقابل 1.14 مليون دولار. وكان سعر المزاد أعلى بـ11 مرة من القيمة المقدرة. ويكتمل الزي المخملي الشهير بتنورة زرقاء مزيّنة بحزام وقوس كبير.

والجدير بالذكر أن ديانا ارتدت هذا الزي لأول مرة عام 1985 في إيطاليا خلال جولة ملكية مع الأمير تشارلز.

يذكر أن الأميرة ديانا كانت متزوجة من الأمير تشارلز من عام 1981 إلى عام 1996. وأنتج الزواج طفلين، وهما ويليام وهاري. وفي عام 1997 لقيت ديانا مصرعها في حادث سيارة في بفرنسا.

المصدر: تاس