ملكة بريطانيا تطلب موظفا ملكيا لوسائل التواصل الاجتماعي لديها

إذا كنت من المعجبين بالنظام الملكي وبالعائلة المالكة في بريطانيا وتتابع باستمرار أخبارهم، وكنت ملماً بوسائل التواصل الاجتماعي، فأنت مرشح جيد لوظيفة ملكية ولكن براتب غير ملكي.

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وتم الإعلان عن أن قصر Buckingham Palace يعيّن حاليا "مسؤول الاتصالات الرقمية" أي المسؤول عن التنظيم والإشراف على حضور الملكة على وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى آخر، سيتعامل الموظف الجديد أيضاً مع تحديثات ورسائل الإنستغرام وتويتر المزعجة للملكة إليزابيث الثانية.

ونشر موقع صحيفة "تايم" تفاصيل الإعلان الوظيفي: "سواء كنت تغطي زيارة دولة أو حفل توزيع جوائز أو مشاركة ملكية، عليك أن تتأكد من أن الحسابات الملكية تغطي الأحداث بدقة وتصل إلى أكبر نسبة من الجماهير". وأضاف: "إن ردّ الفعل على عملنا دائما رفيع المستوى، لذا ستكون السمعة والتأثير في طليعة العمل".

ويبحث القصر عن مرشحين يتمتعون بخبرة سابقة في إدارة المواقع الإلكترونية و"عرض اتصالات رقمية ناجحة"، وهم أيضا "مبدعون" ولديهم مهارات جيدة في الكتابة والتصوير الفوتوغرافي لأن صور الإنستغرام تتطلّب مهارة وذوقاً.

أما الامتيازات التي سيحصل عليها الموظف الجديد فليست سيئة، إذ يحقّ له بـ33 يوم عطلة سنويا، ووجبة غداء مجانية ومجموعة كاملة من المزايا. والمكتب الخاص بالوظيفة يقع في قصر باكنغهام، وتصنّف على أنّها في "المستوى الابتدائي". وتجدر الإشارة إلى أن الراتب مدرج في القائمة بحوالى 38000 دولار، وهو عبارة عن متوسط الدخل الإجمالي في المملكة المتحدة قبل بضع سنوات، ولكنه أقل بـ 22% من متوسط الدخل في العاصمة لندن.

المصدر:Time