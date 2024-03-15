مينسك تحتضن المعرض الدولي الـ31 للكتاب

افتتح في العاصمة البيلاروسية، مينسك يوم 14 مارس، معرض "مينسك" الدولي الـ31 للكتاب والذي ضم دور نشر من 20 بلدا.

وتضمن المعرض 100 جناح للعرض. ويتوقع أن يزوره ما لا يقل عن 60000 ضيف. وجرت العادة أن يشارك الناشرون من الصين وروسيا، لكن المشاركة الإيرانية كانت ملفتة وفاعلة هذا العام، حيث شارك من إيران ما يزيد عن 500 دار نشر.

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وجاء في برقية التحية التي بعث بها رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى منظمي المعرض وضيوفه: "لقد جمعت منصتكم الثقافية والتجارية الفريدة مرة أخرى في قلب بيلاروس بين أفضل الأفكار والمواهب والمستجدات من عالم الأدب والنشر، وأهدت عيدا حقيقيا لعشاق الكتب".

وشدد لوكاشينكو على أهمية كلمة الكاتب التي كانت ولا تزال تحدد الأسس الروحية والأخلاقية لحياة الإنسان وتجعله مسؤولا عن مصير الوطن والعالم وتساعد في توحيد المجتمع في مواجهة التهديدات والتحديات العصرية.

وأشار وزير الإعلام البيلاروسي فلاديمير بيرتسوف إلى أن المعرض يقام في عام الاحتفاء بالذكرى الثمانين لتحرير جمهورية بيلاروس من الغزاة النازيين.

يذكر أنه يقام على هامش معرض "مينسك" الدولي للكتاب منذ 11 مارس مهرجان "أسبوع الكتاب الروسي" بمشاركة الأدباء والشعراء والمترجمين الروس.

المصدر: تاس