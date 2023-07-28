الخنزير "بيغكاسو" يبيع لوحاته بـ مليون دولار

توجد لوحات هذا الخنزير الرسام بحوزة الممثل جورج كلوني ولاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، وتتعاون معه Swatch وNissan.

بيعت لوحات هذا الخنزير الذي يعيش مع جوان ليفسون، الناشطة في مجال حقوق الحيوان في أمريكا الجنوبية، بمبلغ إجمالي تجاوز المليون دولار. وقد كتبت هذه المرأة عن هذه الأمور في كتابها الجديد: "Pigcasso: خنزير رسام أنقذ المحمية الطبيعية".

وكانت ليفسون قد أخذت "بيغكاسو" إلى بيتها عام 2016 بعد أن وجدته في حظيرة مسلخ مهجور، وحينها لاحظت أن الخنزير التهم كل شيء كان في المكان باستثناء فرش الرسم. لذلك قررت تعليمه الرسم وتشجيعه على ذلك بمكافأته بالعنب.

وتقول: "أكثر اللحظات إثارة للاهتمام كانت عندما ابتكر بنفسه أشكالا مذهلة - قلوبا وأحرفا وأرقاما".

وتقدر قيمة لوحة واحدة من لوحات "بيغكاسو" حاليا بـ 26 ألف دولار وهي موجودة ضمن مجموعة الممثل جورج كلوني ولاعب التنس الإسباني روفائيل نادال، وتستخدم في تصميم ملصقات النبيذ وتعرض في معارض كيب تاون وميونيخ وأمستردام. وبالإضافة إلى ذلك يتعاون "بيغكاسو" مع ماركة الساعات السويسرية Swatch وشركة السيارات اليابانية Nissan.

وتنفق ليفسون الأموال التي يكسبها الخنزير الرسام على شراء المأكل ودفع تكاليف الخدمات البيطرية للحيوانات الموجودة في المحمية التي تديرها، ودفع رواتب العاملين فيها.

المصدر: .pravilamag.ru