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مدينة الأقصر تحتفل بـ "جسر الصداقة" المصرية الروسية

الثقافة والفن

مدينة الأقصر تحتفل بـ
Globallookpress Sui XiankaiXinHua
مدينة الأقصر (صورة أرشيفية)
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شهدت مدينة الأقصر المصرية احتفالا كبيرا نظمته القنصلية العامة الروسية بمدينة الغردقة بالتعاون مع المركز الروسي للثقافة والعلوم بالقاهرة تضمن فقرات غنائية وراقصة.

مدينة الأقصر تحتفل بـ
RT

وأشار القنصل العام لروسيا بالغردقة فيكتور فوروبايف إلى أن مثل هذه الأنشطة تمثل "جسرا قويا للتعاون الثقافي والفني بين الشعوب"، حيث أكد حرصه على خروج الثقافة الروسية خارج حدود المراكز الثقافية لجميع محافظات مصر، من خلال العروض الفنية التي تقدمها الفرق الموسيقية للروس المقيمين بالغردقة، الذين يسعون دائماً للتواصل ثقافياً وفنياً مع وطنهم الثاني مصر.

مدينة الأقصر تحتفل بـ
RT

وحضر الاحتفال رئيس إقليم جنوب الصعيد أحمد درويش والسكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر الدكتورة هدى المغربي وممثل جمعية الصداقة المصرية الروسية شريف جاد ورئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي حسين ووكيل وزارة الشباب والرياضة صلاح رشوان.

مدينة الأقصر تحتفل بـ
RT

واستعرض القنصل الروسي بالغردقة فوروبايف العلاقات المصرية الروسية التي تضرب بجذورها إلى عمق التاريخ، حيث تعد مصر "أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية"، موضحا أن هناك تعاون استراتيجي بين البلدين في عدد من المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها الآن.

مدينة الأقصر تحتفل بـ
RT
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كذلك نقل ممثل جمعية الصداقة المصرية الروسية شريف جاد تحيات رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم كامل وأعضاء الجمعية، وقدم الشكر للجانب الروسي على حرصهم الدائم على نقل الثقافة الروسية إلى كافة المحافظات المصرية بهدف مزيد من المعرفة والتبادل الثقافي بين البلدين، مضيفا أن الاحتفال بالثقافة الروسية يستمد ضرورته من الصداقة العميقة بين الشعبين المصري والروسي، حيث تعد روسيا دولة صديقة ترتبط بمصر بعلاقات استراتيجية، وتابع: "يكفي أن الأصدقاء الروس هم أصحاب ما يقرب من 97 مشروعاً ضخماً تم تنفيذها على أرض مصر على مر عقود مختلفة".

وأشاد جاد بما أسماه "الجسر الذهبي" المتمثل في الأطفال والشباب الروسي الذين ينتمون إلى عائلات مختلطة ما بين "الزوج المصري والزوجة الروسية"، وهو جيل أصبح يحمل الثقافتين واللغتين، ويعد بحق جسرا للتواصل بين الشعبين.

المصدر: RT

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