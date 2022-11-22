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إلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه إسترليني لتوأم الفنانة زينة

الثقافة والفن

إلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه إسترليني لتوأم الفنانة زينة
RT / Youtube
الفنان أحمد عز
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قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر المصرية بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألفا و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة، زين الدين، وعز الدين.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية زينة غير محرمة شرعا على المدعى عليه أحمد عز، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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