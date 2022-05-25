تسريب العرض التشويقي لفيلم Mission Impossible الجديد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب للعرض التشويقي لفيلم توم كروز المنتظر،Mission: Impossible – Dead Reckoning الجزء الأول.

ورغم انتشار المقطع المسرب بسرعة كبيرة على "تويتر" تم إغلاق معظم الصفحات و التي شاركت المقطع الدعائي بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، من قبل شركة بارمونت المنتجة.

وتسعى شركة باراماونت لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن تسريب العرض التشويقي فيلم Mission: Impossibl– Dead Reckoninge الذي حاولت الحفاظ على سرية أحداثه لفترة طويلة خاصة بعد تأجيله وتعليقه بسبب جائحة كورونا.

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم إلى جانب توم كروز، أبرزهم فانيسا كيربي، ريبيكا فيرجسون، فريدريك شميت، وغيرهم.

ومن المتوقع أن يتم طرح الفيلم في دور السينما يوليو 2023 ، ليتبعه عرض Dead Reckoning - الجزء الثاني في يونيو 2024.

ورغم إلغاء معظم الروابط على "تويتر" تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت الرغبة الشديدة في مشاهدة العرض، خصيصا من قبل محبي توم كروز.

Just saw it!!! I can’t wait to see it in imax — sabrina’s z flip 💌 (@filmsinparis) May 22, 2022

يذكر أن أفلام توم كروز بأجزائه الستة من Mission imposible حققت نجاحا كبيرا منذ عرضها عام 1996 والتي قدم فيها توم كروز شخصية إيثان هنت، وحققت حوالي 3 مليارات و570 مليون دولار، بميزانية إنتاج بلغت حوالي 828 مليون دولار.

المصدر: deadline