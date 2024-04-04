مجوعة "أوبك+" ترحب بقرار روسي حول إنتاج النفط

رحبت مجموعة "أوبك+" بقرار روسيا تعديل معيار تخفيضاتها الطوعية، ليعتمد على إنتاج النفط بدلا من الصادرات.

وأقر المشاركون في الاجتماع الـ53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير.

وخلال اجتماع اللجنة، الذي عقد عبر الفيديو أمس الأربعاء، تمت مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024. ونوهت اللجنة إلى التزام دول مجموعة "أوبك+" بسياسات الإنتاج المتفق عليها.

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و رحبت اللجنة بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من العام الجاري ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات، كذلك رحب بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج.

وأشارت اللجنة إلى أن الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة "أوبك" بحلول 30 أبريل 2024.

وستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج المقررة وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول في "أوبك+" في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024.

كما تواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد دول "أوبك+" لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في مطلع يونيو 2024.

ويقوم أعضاء في مجموعة "أوبك+" بتنفيذ تخفيضات طوعية بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا وتمثل كل من روسيا والمملكة العربية السعودية 500 ألف برميل منها.

بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية، تقوم المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2024 بمقدار مليون برميل يوميا، فيما تقوم روسيا بتقليص الصادرات والإنتاج بمقدار 471 ألف برميل، في حين يقوم أعضاء آخرين في "أوبك+" بخفض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا.

المصدر: وام + برايم