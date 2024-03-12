الأكبر في 16 عاما.. تباين في التوقعات بين وكالة الطاقة الدولية و"أوبك" 

ذكرت وكالة "رويترز" أن التباين في التوقعات بين وكالة الطاقة الدولية و"أوبك" حول نمو الطلب على الذهب الأسود في الأسواق بات الأكبر منذ 16 عاما على الأقل.

وتعد الهيئتان أهم جهتين يترقب العالم صدور تقاريرهما حول أسواق الطاقة، ويعني التباين في التوقعات بين "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أنهما ترسلان إشارات مختلفة إلى التجار والمستثمرين عن الوضع في سوق النفط العالمية وسرعة التحول "الأخضر".

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ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة فإن الطلب على النفط في العام 2024 سيرتفع بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا، بينما تتوقع "أوبك" زيادة قدرها 2.25 مليون برميل يوميا.

وقال نيل أتكينسون، الرئيس السابق لقسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية: "لدى الوكالة تصور قوي جدا بأن التحول في مجال الطاقة سيمضي قدما بوتيرة أسرع كثيرا.. تتمسك كل منهما (الوكالة و"أوبك") بموقفها، ولهذا السبب لديهما هذه الفجوة الهائلة فيما يتعلق بتوقعات الطلب".

وخلصت دراسة أجرتها وكالة "رويترز" للتقارير الشهرية للجهتين على مدى 16 عاما إلى أن الفجوة البالغة 1.03 مليون برميل يوميا في فبراير تعد الأكبر من حيث القيمة للبرميل في الفترة.

المصدر: رويترز