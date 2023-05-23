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الأمير عبدالعزيز بن سلمان يحمل مؤسسة دولية مسؤولية "عدم الاستقرار في أسعار النفط"

مال وأعمال

الأمير عبدالعزيز بن سلمان يحمل مؤسسة دولية مسؤولية
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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حمل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وكالة الطاقة الدولية مسؤولية عدم استقرار الأسعار في سوق النفط في العام الماضي 2022 من خلال إصدار توقعات خاطئة.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن "توقعات وكالة الطاقة الدولية غير المستقرة تسببت بتقلبات في الأسعار في 2022 وحتى الآن بسبب توقعاتها الخطأ بشأن سوق النفط".

وقال وزير الطاقة السعودي، خلال حديثه في جلسة حوار في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع "بلومبرغ"، إن تحالف "أوبك+" يلعب دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار.

وأضاف وزير الطاقة السعودي في الجلسة، أنه يوجد 3 أهداف لمجموعة "أوبك+" هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل.

وأشار إلى أن توقعات وكالة الطاقة الدولية غير الدقيقة تسببت في تقلبات الأسعار في سوق الطاقة خلال العام الماضي وحتى الآن بسبب توقعاتها الخطأ بشأن سوق النفط.

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات وأنشطة منتدى قطر الاقتصادي، ويعد الحدث منصة حيوية لتبادل الأفكار بشأن أهم القضايا العالمية ويشهد مشاركة 2000 من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

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