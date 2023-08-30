محمد بن راشد: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت رقما قياسيا

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد، أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من 2023 لتستمر في مسارها الصاعد.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقما قياسيا جديدا بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي. وواصلت صادراتنا غير النفطية أيضا نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط".

وأضاف: "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87%؜ خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله".

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كما توقع حاكم دبي ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات إلى 2.5 تريليون درهم، وقال: "ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله.. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031. وكما تنبأنا سابقا سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا.. وستبقى الدولة لاعبا رئيسيا في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله".

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقما جديدا غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.

وحافظت الصين على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ قريبا. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا واليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي على التوالي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام