السعودية تبحث ضخ 5 مليارات دولار في تركيا على غرار مصر.. خبير يكشف لـRT تفاصيل هامة

كشف الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة، أن هناك عدة أسباب تدفع بعض دول الخليج ومن بينها السعودية لضخ أموال لدعم الاقتصاد التركي.

وأكد الخبير المصري في تصريحات لـRT أن السعودية والإمارات والكويت وقطر متحفظة قليلا تجاه تركيا، ولكن لديها استثمارات ضخمة وتستغل الفرص نتيجة الفوائض البترولية لأهداف سياسية بالمقام الأول ودعم علاقاتها بالدول المحورية مثل مصر وتركيا اللتين تعدان من أهم دول المنطقة.

وأشار إلى أن الأمر الثاني هو أنهم يستغلون انخفاض سعر الصرف في دول معينة خصوصا أن الجنيه المصري والليرة التركية في أدنى مستوياتها، فيمكن للوادئع التي تضخ في مصر يتم تحويلها لاستثمارات وهو الأمر نفسه في تركيا، لأن تركيا تعاني من نقص في الاحتياطى الأجنبى فهناك ضغط في الاحتياطي بسبب معدلات التضخم المرتفعة.

وتابع الخبير المصري هاني جنينة أنه بالإضافة إلى ذلك هناك ارتفاع في أسعار الطاقة التي تستوردها تركيا، حيث تستورد تركيا طاقة في السنة تقريبا بما يقارب 40 أو 45 مليار دولار أعلى من مصر بكثير فبالتالي تركيا لديها بعض الضغط.

ونوه بأنه من الممكن لدول الخليج أن تستغل هذه الظروف بغرض الاستثمار فى أكبر دولتين في المنطقة، يتواجد فيها فرص استثمار ضخمة، ومثلما ضخوا أموال في مصر قابلة للتحويل إلى استثمار، سيضخون أموال في تركيا قابلة إلى التحويل إلى استثمارات لمرحلة لاحقة، فذلك يدعم بشدة الاقتصادين المصري والتركي.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم