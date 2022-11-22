مناقشات في مرحلتها النهائية.. السعودية تبحث إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

أعلن متحدث باسم وزارة المالية السعودية أن السعودية وتركيا تبحثان إيداع الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال المتحدث في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار لـ"رويترز": "بلغنا المرحلة النهائية من مباحثات إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي".

ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 بالمئة، ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.

ووقع المركزي التركي صفقة مع الصين بستة مليارات دولار، ومع قطر بقيمة 15 مليار دولار، ومع الإمارات بنحو 5 مليارات دولار.

المصدر: "رويترز"