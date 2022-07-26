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أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى منذ بداية مارس 2022

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى منذ بداية مارس 2022
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022.

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"غازبروم" تعلن توقيف توربين آخر عن العمل في "السيل الشمالي-1" بسبب أعمال صيانة

ووفقا لبيانات بورصة لندن ICE صعدت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7% إلى 2003.2 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت "غازبروم" الروسية أمس أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنس" آخر في "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) بسبب أعمال صيانة، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للخط.

المصدر: برايم

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