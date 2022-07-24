فرنسا تضطر لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة للاقتصاد في الطاقة

أعلنت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه-ريوشانيه، أن فرنسا ستحد من استخدام الدعاية المضيئة في البلاد وستحظر بقاء الأبواب مفتوحة في المتاجر المزودة بالمكيفات، اقتصادا للطاقة.

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وقالت الوزيرة في حديثها لصحيفة "Journal du Dimanche": "في الأيام القريبة القادمة سأتخذ قرارين أولهما حول حظر استخدام الدعاية المضيئة بغض النظر عن حجم المدينة، من الساعة 01:00 إلى الساعة 06:00 صباحا، باستثناء المطارات ومحطات القطارات... فيما سيحظر القرار الثاني على المتاجر فتح أبوابها أثناء عمل نظام تكييف الهواء أو التدفئة".

وأضافت أن مخالفي هذه القيود سيواجهون غرامة تصل إلى 750 يورو مقابل الأبواب المفتوحة، و1500 يورو مقابل الدعاية المضيئة.

وفي تعليقها على اقتراح المفوضية الأوروبية حول تخفيض استهلاك الغاز بمقدار 15% خلال الأشهر الثماني المقبلة أكدت بانييه-ريوشانيه، أن بلادها ستسهم بقسطها في هذا المجال، إذ أنه في مثل هذه الحالة تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل معا.

المصدر: نوفوستي