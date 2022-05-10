"أبو جملين" و"السلطان فؤاد" حلم كل من يبحث عن الثراء السريع في مصر (فيديو)

نشر موقع "اليوم السابع" المصري يوم الثلاثاء تقريرا مصورا وثق عالم العملات المصرية النادرة التي يسعى الكثيرون للظفر بها وبيعها بملايين الجنيهات.

وقال الموقع المصري "يحلم الكثيرون بالثراء السريع لكن من يحصلون عليه هم فقط أصحاب الحظ السعيد ومنهم من يجد لديه عملات قديمة قد يصل سعر الجنيه الواحد منها لـ2 مليون جنيه ونصف، بمعنى أنه ربما يكون فى دولاب جدك القديم كنزا وأنت لا تعرف".

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والتقى موقع "اليوم السابع" بالحاج عبد الفتاح الذي أمضى أكثر من 25 عاما في بيع العملات وشرائها وأصبح خبيرا في أسرارها ومحبا لها، حيث قال عبد الفتاح: "الناس تقبل على شراء العملات الملكية سواء الورقية منها أو الفضية لأنها الأعلى ثمنا".

وعن العملات التي قد تجعل صاحبها مليونيرا يقول الحاج عبد الفتاح: "الجنيه "أبو جملين" هو أكثر العملات شهرة وقد يصل سعر الأصلية منه مليونا و300 ألف جنيه، حتى القديم والذي يعتبر حالته غير جيدة قد يصل سعره لربع مليون جنيه".

وصرح بأن حلم الثراء السريع أصبح مرتبطا بـ"أبو جملين" لأنه من أشهر العملات، مشيرا إلى أن هناك عملات أخرى قد تكون أعلى سعرا من أبو جملين مرتين.

وأوضح الحاج عبد الفتاح "ريال السلطان فؤاد يباع بـ500 ألف جنيه وإذا كونت منه جنيه يصل سعره لـ2 مليون جنيه ونصف، وكل هذه العملات نادرة جدا ولهذا سعرها عالي".

وبين أنه ومن عملات العصر الحديث التي يعتبر سعرها عاليا هي عملات العام 1991، حيث قال "الملاليم والقروش للفترة دي سعرها غالي، لأن لم يطبع منها الكثير ولهذا تعتبر عملة نادرة".

المصدر: موقع "اليوم السابع" المصري