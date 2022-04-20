وزارة النفط العراقية تؤكد التزامها بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج

أكدت وزارة النفط العراقية التزام بغداد بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+" بشأن زيادة إنتاج النفط.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "العراق ضمن اتفاق دول "أوبك+"، ومشمول بجدول زيادات الإنتاج التي تتوزع على جميع الدول".

وتابع: "ملتزمون بقرار دول "أوبك+" التي تراقب السوق النفطية وتضع جدولا للزيادات كلما ترى السوق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط"، مؤكدا أن "أحدث زيادة شارك فيها العراق كانت 400 ألف برميل تم تقسيمها على الدول حسب النسب".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية