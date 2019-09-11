أصدرت نيابة أمن الدولة المصرية الأربعاء، قرارا بحبس 16 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة في مصر.

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إضافة لذلك تم توجيه تهم الإتجار بالنقد بطرق مخالفة للقانون للموقوفين وتهريبه الأموال إلى خارج مصر، والإضرار بمصالح البلاد.

وأعلنت السلطات المصرية المختصة أمس عن اعتقال 16 عنصرا قالت إنهم "أخطر القيادات الإرهابية" في مصر.

وجاءت الخطوة بعد توافر معلومات وتحريات عن نشاط كبير تدعمه تركيا في مجال تهريب الأموال وتجنيد العناصر.

وقال بيان صدر عن الأمن الوطني المصري أن تلك العناصر (16 شخصا) كانت تنفذ "مخططا لقيادات التنظيم الهاربة إلى تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة الفوضى بالبلاد ما يمكنها من العودة لتصدر المشهد السياسي".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT