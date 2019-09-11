 
مباشر
عاجل
منظمة التعاون الإسلامي تعلن عقد اجتماع استثنائي الأحد المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير

النيابة المصرية تتخذ إجراءات ضد "مخطط كبير مرتبط بتركيا"

مال وأعمال

النيابة المصرية تتخذ إجراءات ضد
Reuters
النيابة المصرية تتخذ إجراءات ضد "مخطط كبير مرتبط بتركيا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdyp

أصدرت نيابة أمن الدولة المصرية الأربعاء، قرارا بحبس 16 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة في مصر.

إقرأ المزيد
مصر تعلن عن إحباط مخطط كبير مرتبط بتركيا
مصر تعلن عن إحباط مخطط كبير مرتبط بتركيا

إضافة لذلك تم توجيه تهم الإتجار بالنقد بطرق مخالفة للقانون للموقوفين وتهريبه الأموال إلى خارج مصر، والإضرار بمصالح البلاد.

وأعلنت السلطات المصرية المختصة أمس عن اعتقال 16 عنصرا قالت إنهم "أخطر القيادات الإرهابية" في مصر.

وجاءت الخطوة بعد توافر معلومات وتحريات عن نشاط كبير تدعمه تركيا في مجال تهريب الأموال وتجنيد العناصر.

وقال بيان صدر عن الأمن الوطني المصري أن تلك العناصر (16 شخصا) كانت تنفذ "مخططا لقيادات التنظيم الهاربة إلى تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة الفوضى بالبلاد ما يمكنها من العودة لتصدر المشهد السياسي".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أخطر جواسيس الموساد.. صحيفة إسرائيلية تكشف "أسرارا" جديدة عن إيلي كوهين