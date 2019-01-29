قائمة بأكثر الأنباء "الكاذبة" عن روسيا في الإعلام الأمريكي

جمع موقع Intercept، قائمة بأكثر الأنباء "الكاذبة" المخجلة التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية، حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وقال كاتب المقال، غلين غرينوالد، إنه تم ترتيب الأمثلة بالتدريج في قائمة تضم 5 مواد نشرت في وسائل إعلام مختلفة وفترات زمنية مختلفة.

في المركز الخامس، جاءت مقالة لموقع Slate الأمريكي نشرت في 31 أكتوبر عام 2016.

وفيما، أفاد الموقع، بأن "مجموعة من الباحثين في الإنترنت" اكتشفت وجود مخدم سري في شركة دونالد ترامب، استخدمه الرئيس الأمريكي، حينذاك، للتواصل مع موسكو. وزعم الموقع بأنه استند، على هيلاري كلينتون، في محاولة "لإدانة ترامب بالتواطؤ" مع روسيا. ولكن لاحقا، اضطر هذا الموقع المعروف للقول، بأن الخبر غير صحيح، بعد أن تحقق من المعلومات المتوفرة لديه.

وفي المركز الرابع، جاءت مقالة صحيفة The Guardian نشرت في 27 نوفمبر 2018. وفيها قالت الصحيفة، إن، بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية ، زار مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج ثلاث مرات في سفارة إكوادور بلندن ولم يلاحظه أحد ، مما أدى إلى ظهور العديد من الأحاديث حول "العلاقات" مع روسيا. ولكن السفارة المذكورة، أنكرت ما ورد في الخبر واعتبرته كاذبا.

وحلت في المرتبة الثالثة في التصنيف، مقالة لقناة CNN بتاريخ 27 يوليو 2018، وفيها قالت، إن مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس ترامب، على استعداد لإخبار المدعي الخاص روبرت مولر، عن تفاصيل مشروع برج ترامب في موسكو. وزعمت القناة، بأن ترامب كان على علم مسبق، بلقاء حول البرج، شارك فيه دونالد ترامب الابن، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، وبول مانافورت، والمحامية الروسية ناتاليا فيسلنتسكايا. ولكن القناة، لم تقدم أي دليل يثبت ما زعمته.

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في المركز الثاني، جاء مقال لموقع BuzzFeed، زعم فيها، بأن دونالد ترامب قام شخصيا بتكليف محاميه في ذلك الوقت، مايكل كوهين، بالكذب أمام فريق المحقق روبرت مولر، حول تشييد برج ترامب في موسكو. وهو ما دعا البعض للتحدث عن احتمال سحب الثقة من ترامب. ولكن فريق مولر كذب الخبر جملة وتفصيلا.

وتقاسمت المرتبة الأولى في التصنيف، وفقا لكاتب المقال، MSNBC و CNN. في صباح 9 ديسمبر 2017، نشرت CNN، مقالا قالت فيه، إن نجل الرئيس ترامب، كان يملك إمكانية الوصول إلى المراسلات الإلكترونية للحزب الديمقراطي. ولاحقا، كررت قناة MSNBC الخبر، لتربط بذلك بين حملة ترامب و WikiLeaks. ولكن لاحقا تبين أن الخبر ملفق، وأن ترامب الابن حصل على المعلومات من وسائل الإعلام العلنية.

المصدر: نوفوستي