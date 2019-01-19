ترامب يكذّب مقالا جديدا حول ناطحته في موسكو

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما نشره موقع "بوزفيد"، حول تكليفه محاميه السابق مايكل كوهين بتضليل الكونغرس في ما يتعلق بمشروع الناطحة الموعودة لترامب في موسكو لقاء ولائه.

من جهته وعلى غير عادة، اعتبر مكتب المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لتفويز ترامب، أن التقرير الذي نشره موقع "بوزفيد" الإلكتروني الأمريكي "لم يكن دقيقا" حينما أشار إلى أن الرئيس ترامب وجه محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين لأن يكذب على الكونغرس بصدد مشروع برج ترامب المحتمل في موسكو.

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وأكد بيتر كار المتحدث باسم مولر أن "وصف تقرير "بوزفيد" لبيانات محددة لمكتب المستشار الخاص، وتوصيفه للوثائق والشهادات التي حصل عليها هذا المكتب والمتعلقة بشهادة كوهين أمام الكونغرس، غير دقيقين".

Remember it was Buzzfeed that released the totally discredited “Dossier,” paid for by Crooked Hillary Clinton and the Democrats (as opposition research), on which the entire Russian probe is based! A very sad day for journalism, but a great day for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2019 г.

وسبق لموقع "بوزفيد" ونقل عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين، أن مولر لديه أدلة تشير إلى أن الرئيس وجه كوهين إلى الكذب على الكونغرس بشأن مشروع برج ترامب المحتمل في موسكو.

واستند "بوزفيد" في مادته إلى إفادة كوهين في التحقيق معه مؤخرا، بأن المحادثات حول خطط بناء برج ترامب في موسكو امتدت حتى يونيو 2016، وهو الوقت الذي كان فيه ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.

ومن المقرر أن يدلي كوهين بشهادته طواعية أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب في السابع من فبراير المقبل.

المصدر: وكالات