أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بأفراد من عائلة خاشقجي ويعرب عن تعازيه بمقتله

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأفراد من عائلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وذكرت مصادر من الرئاسة التركية لوكالة "الأناضول" الرمية أن أردوغان أعرب خلال المكالمة عن تعازيه بمقتل خاشقجي.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن أردوغان "أعرب عن حزنه العميق لمقتل خاشقجي"، مؤكدا أنه "سيتم فعل كل شيء من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة".

يتبع...