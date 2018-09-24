ماتيس: تهديدات إيران لا تقلقني

استخف وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الاثنين، بتهديدات إيران بالانتقام من المسؤولين عن هجوم دموي استهدف عرضا عسكريا في جنوب غرب إيران، يوم السبت

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وقال ماتيس للصحفيين، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، إنه "من السخافة" أن تزعم طهران تورط الولايات المتحدة في الهجوم، الذي خلف 24 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان الإيرانية.

وعندما سئل عما إذا كانت تهديدات إيران أثارت أي قلق لديه، قال ماتيس إنه لم يهتم بها، مضيفا: "كنا واضحين تماما بأنه لا ينبغي أن يدفعونا للانجرار لذلك. وأتمنى أن تكون العقول أهدأ وأكثر حكمة وتسود في طهران".

ونقلت وسائل الإعلام عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قوله إن هجوم الأهواز "كشف الوجه المظلم" للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، على حد قوله، لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وقال سلامي، اليوم الاثنين إن على زعماء أمريكا وإسرائيل أن يتوقعوا ردا إيرانيا "مدمرا".

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، فيما ترجح السلطات الإيرانية فرضية ضلوع انفصاليين عرب في محافظة خوزستان في الاعتداء، لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل و"حلفائهما" في دول الخليج.

المصدر: وكالات