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الخارجية الأمريكية: بومبيو جدد لبكين رفضنا لعسكرة بحر الصين الجنوبي

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الخارجية الأمريكية: بومبيو جدد لبكين رفضنا لعسكرة بحر الصين الجنوبي
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين
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أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدد للمسؤولين الصينيين، أثناء زيارته إلى بكين، عدم قبول "عسكرة" بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان، أن بومبيو الذي وصل إلى بكين، اليوم الخميس، أجرى محادثات مع كل من الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره وانغ يي.

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وبحسب البيان، فقط أطلع الوزير الأمريكي الطرف الصيني على نتائج لقاء القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة، كما أنه "جدد قلقنا العميق إزاء بناء وعسكرة مواقع متقدمة في بحر الصين الجنوبي، على اعتبار أن هذه الخطوات تقود إلى تصعيد التوتر وتعقيد الخلافات وتفاقمها، وتهديد حرية التجارة وتقويض الاستقرار الإقليمي".

وأضافت نويرت أن بومبيو أكد، أثناء المحادثات، تمسك الولايات المتحدة بضمان العدالة والتوازن في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية.

المصدر: نوفوستي

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