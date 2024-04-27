باريس.. مظاهرة تندد بإرسال الأسلحة والأموال لكييف وتدعو لـ"فريكست" والخروج من "الناتو" (فيديو)

انطلقت في باريس مظاهرة دعا إليها حزب "الوطنيون" تطالب بإحلال السلام في أوروبا ووقف ضخ الأسلحة والأموال لأوكرانيا والخروج من "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو بداية تجمع المتظاهرين بالمئات حتى هذه اللحظة وهم يقفون تحت الأمطار التي قد تحد بدورها من تحركهم في شوارع العاصمة.

À l’attention de LCI, BFM, CNEWS pourquoi aucun journaliste ne vient couvrir une manifestation en faveur de la paix où se réunissent plusieurs milliers de personnes en plein Paris ?

Pourtant cette manifestation est en bas de vos rédactions ?

Pourquoi cette désinformation ?

Pour… pic.twitter.com/0CFosF2nvW — MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) April 27, 2024

وفي تصريحات له اليوم السبت، أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن معظم المساعدات المالية الغربية المصروفة لأوكرانيا يتم نهبها، وأن الدعم المالي والعسكري لكييف يفقر أوروبا، ويزيد من دمار أوكرانيا.

وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "في حقيقة الأمر معظم المساعدات قد سرقت وتذهب إلى الفساد".

وفي بداية العام الجاري، طالب فيليبو أيضا بضرورة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، واقترح إجراء "فريكست" Frexit على شاكلة "بريكست" البريطانية بسبب ثقل تلك العقوبات على فرنسا.

المصدر: RT