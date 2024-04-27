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باريس.. مظاهرة تندد بإرسال الأسلحة والأموال لكييف وتدعو لـ"فريكست" والخروج من "الناتو" (فيديو)

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باريس.. مظاهرة تندد بإرسال الأسلحة والأموال لكييف وتدعو لـ
Globallookpress
زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو في تظاهرة ضد سياسات حكومة بلاده.
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انطلقت في باريس مظاهرة دعا إليها حزب "الوطنيون" تطالب بإحلال السلام في أوروبا ووقف ضخ الأسلحة والأموال لأوكرانيا والخروج من "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو بداية تجمع المتظاهرين بالمئات حتى هذه اللحظة وهم يقفون تحت الأمطار التي قد تحد بدورها من تحركهم في شوارع العاصمة.

وفي تصريحات له اليوم السبت، أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن معظم المساعدات المالية الغربية المصروفة لأوكرانيا يتم نهبها، وأن الدعم المالي والعسكري لكييف يفقر أوروبا، ويزيد من دمار أوكرانيا.

وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "في حقيقة الأمر معظم المساعدات قد سرقت وتذهب إلى الفساد".

وفي بداية العام الجاري، طالب فيليبو أيضا بضرورة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، واقترح إجراء "فريكست" Frexit على شاكلة "بريكست" البريطانية بسبب ثقل تلك العقوبات على فرنسا.

المصدر: RT

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