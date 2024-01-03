وطأة العقوبات على روسيا تدفع بسياسي فرنسي للمطالبة بـ Frexit على غرار Brexit البريطانية

طالب رئيس حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو بضرورة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، واقترح إجراء "فريكست" على شاكلة بريكست البريطانية بسبب ثقل تلك العقوبات على فرنسا.

وكتب السياسي الفرنسي في حسابه على موقع "إكس": "إن العقوبات ضد روسيا تقتلنا عبر الانفجار في أسعار الطاقة، والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وسياساته تقتلنا، والماكرونية (السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) تقتلنا".

Ça vient de tomber : effondrement brutal de la production française !



« L'indicateur s'est replié de 42,9 en novembre à 42,1 en décembre 2023, se maintenant nettement sous le seuil de 50 (contraction de l'activité) » !



Baisse la plus marquée « depuis mai 2020 », c’est à… pic.twitter.com/ChW7jjZPuS — Florian Philippot (@f_philippot) January 2, 2024

وأشار فيليبو إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ترى فرنسا أنها تقتل اقتصادها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ويجب رفعها.

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وأضاف: "نحن بحاجة إلى قطيعة كبيرة مع الماضي! وقف هذه العقوبات، والخروج من السوق الأوروبية للطاقة الكهربائية، و#Frexit (خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا العظمى) والتحلي بالوطنية الاقتصادية".

كما بين رئيس حزب "الوطنيين" الآثار الكارثية الناجمة عن السياسات الاقتصادية الحالية التي تتبعها فرنسا، مستشهدا في مثال على ذلك بانخفاض إنتاج البلاد في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه كان "الانخفاض الأكثر حدة منذ مايو 2020".

تجدر الإشارة إلى أن النمسا عملت على منع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت في منتصف ديسمبر الماضي، فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.

وفي تصريحات له في الشهر نفسه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تسببت في حدوث أول ركود في منطقة اليورو منذ جائحة كوفيد-19.

المصدر: RT