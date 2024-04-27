"الوطنيون" الفرنسي: تمويل أوكرانيا يدمّرها ويفقرنا

أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن معظم المساعدات المالية الغربية المصروفة لأوكرانيا يتم نهبها، وأن الدعم المالي والعسكري لكييف يفقر أوروبا، ويزيد من دمار أوكرانيا.

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وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "في حقيقة الأمر معظم المساعدات قد سرقت وتذهب إلى الفساد".

Quasi aveu de #Zelensky qui « promet » que « toute l'aide des États-Unis va sur le champ de bataille » ! (cf https://t.co/zBgree1el5)



➡️ En réalité une grosse partie est détournée et va dans la corruption ! Il y a quelques semaines, Zelensky avouait que 16 milliards d’aides de… pic.twitter.com/ntkaPBluif — Florian Philippot (@f_philippot) April 26, 2024

وذكر فقدان 16 مليار يورو من المساعدات الأوروبية لكييف واحتجاز وزير الزراعة الأوكراني الجمعة الماضي بتهمة الفساد.

وأضاف: "يؤدي كل يورو تم إرساله إلى أوكرانيا إلى إطالة أمد النزاع وسقوط الضحايا ويفقرنا هنا وعلى الأرجح يثري الفاسدين. دعونا نتوقف عن ذلك على الفور.. السلام السريع!".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة الحرب مع روسيا، فيما تحذر موسكو من أن ذلك لن يزيد أوكرانيا إلا دمارا، وأن العملية العسكرية الروسية ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها.

المصدر: نوفوستي