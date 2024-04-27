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"الوطنيون" الفرنسي: تمويل أوكرانيا يدمّرها ويفقرنا

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AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن معظم المساعدات المالية الغربية المصروفة لأوكرانيا يتم نهبها، وأن الدعم المالي والعسكري لكييف يفقر أوروبا، ويزيد من دمار أوكرانيا.

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وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "في حقيقة الأمر معظم المساعدات قد سرقت وتذهب إلى الفساد".

وذكر فقدان 16 مليار يورو من المساعدات الأوروبية لكييف واحتجاز وزير الزراعة الأوكراني الجمعة الماضي بتهمة الفساد.

وأضاف: "يؤدي كل يورو تم إرساله إلى أوكرانيا إلى إطالة أمد النزاع وسقوط الضحايا ويفقرنا هنا وعلى الأرجح يثري الفاسدين. دعونا نتوقف عن ذلك على الفور.. السلام السريع!".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة الحرب مع روسيا، فيما تحذر موسكو من أن ذلك لن يزيد أوكرانيا إلا دمارا، وأن العملية العسكرية الروسية ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها.

المصدر: نوفوستي

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