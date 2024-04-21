قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، إن إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، لن يغير شيئا وسيؤدي فقط إلى سقوط ضحايا جدد.

وكتب فيليبو، المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، على صفحته في شبكة X الاجتماعية: "لقد فرضت الدولة العميقة مسار الحرب، وقررت التضحية غير المجدية بآلاف الأرواح الجديدة من الأوكرانيين. هذا التصويت لن يغير شيئا، ولن يؤدي إلا إلى ضحايا جدد! لخدمة مصالح الحيتان المالية المستفيدة من هذه الحرب".

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ودعا فيليبو، الفرنسيين إلى عدم إرسال المزيد من الأموال أو الأسلحة إلى كييف، لأنهم بهذه الطريقة "يدمرون أنفسهم ويعرضون أنفسهم للخطر".

كما دعا السياسي، فرنسا إلى مغادرة حلف شمال الأطلسي والدخول في حوار مع روسيا و"السعي نحو المفاوضات والسلام في أقرب وقت ممكن".

يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي