خبير أمني مصري يكشف عن خطة إسرائيلية لكسب تعاطف العالم

قال اللواء خيرت شكري وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق والخبير الأمني المصري، إن إسرائيل ستسوق لوجود خلايا إرهابية تستهدفها لكسب تعاطف العالم بعد أن فقدته.

وأضاف شكري: "أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت" في بيان صادر يوم الخميس 26 أبريل، إحباط مخطط لمهاجمة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني الإسرائيلي".

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وقال جهاز "شين بيت " إنه منع أيضا هجمات مخطط لها على المطار الدولي وأهداف أخرى في البلاد، وقد تم اعتقال 7 عرب إسرائيليين و4 فلسطينيين من الضفة الغربية لصلتهم بالعملية المخطط لها.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سبب الحادث هو إجتياز موكب الوزير الإشارة الحمراء ( وهو أمر معتاد عليه ) مما تسبب في حدوث تصادم أسفر عن إنقلاب سيارة الوزير ، ونقله للمستشفى للعلاج .

وتابع الخبير قائلا: "من الواضح أننا أمام حادث مروري وليس حادث إرهابي، على خلاف حقيقة ما أعلنه جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي " شين بيت "، في بيانه، الأمر الذي يشير إلي وجود سيناريو لاستغلال الحادث في الإدعاء بوجود خلية إرهابية مرتبطة بحركة حماس تستهدف رموز إسرائيليه، مما يعجل بأهمية الإجتياح البري لحدود رفح الجنوبية".

وأضاف: "سنشهد في الأيام القادم الحديث عن وجود إرهاب فلسطيني مرتبط بمنظمات إرهابية حمساوية وإيرانية وداعشية تستهدف العمق الإسرائيلي، والتسويق لذلك لكسب تعاطف الرأي العام العالمي".

المصدر: RT