وزير الدفاع الأمريكي: تحسن وضع قوات كييف يحتاج وقتا بعد المساعدات الأمريكية.. لن يحدث ذلك على الفور

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تساعد الحزمة الجديدة من الأسلحة الأمريكية قوات كييف على تحسين وضعها بمرور الوقت.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع العادي لمجموعة الاتصال الغربية بشأن تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والذي عقد بشكل افتراضي: "في محادثاتي مع (ممثلي) القيادة الأوكرانية، أعربوا عن ثقتهم في قدرتهم على الاستمرار في شغل مواقعهم. وبعد ذلك، عندما يصبحون أقوى، ستكون لديهم خيارات متاحة لهم"، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث على الفور، "فسوف يستغرق بعض الوقت".

وقال أوستن: "الأمر متروك لهم ليقرروا كيف ومتى يستخدمونها (الأسلحة الأمريكية). ونأمل أن يحققوا نتائج جيدة معها".

بدوره أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، إلى أن "من الصعب التنبؤ بالتوقيت" الذي تستطيع فيه أوكرانيا تحسين مواقعها.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه من المفترض أن يكون للأسلحة الجديدة من الولايات المتحدة "تأثير على المدى القصير"، بما في ذلك أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية "لن يضطروا إلى الاقتصاد في الذخيرة والأسلحة التي لديهم الآن".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الجاري، حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

واعتبر أن حزمة التمويل المعتمدة "توفر دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم".

المصدر: تاس