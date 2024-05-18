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في إنجاز تاريخي.. باير ليفركوزن ينهي الدوري الألماني بلا هزيمة

الرياضة

في إنجاز تاريخي.. باير ليفركوزن ينهي الدوري الألماني بلا هزيمة
AP
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بات باير ليفركوزن بطل ألمانيا أول فريق في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم ينهي موسما بكامله من دون أي خسارة بعد فوزه على أوغسبورغ 2-1 ضمن المرحلة الـ34 الأخيرة يوم السبت.

وسجل ثنائية ليفركوزن فيكتور بونيفاس ووروبرت أندريش في الدقيقتين 12 و27، بينما أحرز ميرت كومور هدف أوغسبورغ الوحيد في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 39 نقطة في المركز الـ11.

وعزز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 51 في مختلف المسابقات، وبات ليفركوزن على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل في جميع المسابقات من دون أي خسارة عندما يواجه أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء المقبل، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل.

المصدر: وكالات

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