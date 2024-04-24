بايدن يوعز بتخصيص 145 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا عبر الخارجية الأمريكية

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بتقديم ما يصل إلى 145 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا وفق المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

ونشر البيت الأبيض نص الوثيقة التي جاء فيها: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس، بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية.. أفوض إلى وزير الخارجية السلطة...لتحديد مدى أهمية تخصيص ما يصل إلى 145 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا بالنسبة للمصالح الأمنية للولايات المتحدة".

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ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان عسكريا، حيث تم تخصيص 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. من هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المرسلة إليها من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات الأوكرانية في السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، كما تم تخصيص 26 مليون دولار لعمليات التدقيق الحسابي.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.

كما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

المصدر:نوفوستي+RT